Sport Com Pepa, zaga do Sport vira trunfo para bom momento na Série B Antes do treinador assumir o time, Leão havia sofrido gols em nove jogos consecutivos

Se nos dois últimos anos o Sport caiu de produção na reta final da Série B e viu o acesso ficar pelo caminho, em 2024 o enredo do clube da Ilha do Retiro parece fazer caminho inverso. Principalmente após a chegada do técnico Pepa.

Se antes do português desembarcar na capital pernambucana, o sistema defensivo do Leão tinha sido vazado em nove compromissos consecutivos, nos seis jogos do técnico à frente do time, o Rubro-negro tomou apenas dois gols: nos empates em 1x1 com CRB e Goiás, respectivamente.

Coincidentemente, os números do setor passaram a melhorar quando Rafael Thyere e Chico foram os escolhidos para formar dupla de zaga. Eles foram acionados juntos pela primeira vez na vitória por 3x2, sobre o Ituano, quando César Lucena assumiu o time de forma interina, antes de Pepa ser anunciado oficialmente. O duelo foi o primeiro da atual invencibilidade de sete partidas.

Sob o comando de Pepa, a zaga rubro-negra passou em branco nas vitórias sobre Avaí, CRB e Paysandu, além do empate com o Mirassol, na última rodada, no interior paulista. A boa fase, segundo o treinador, deve-se à entrega da equipe.

"É ter a humildade, o caráter e a personalidade para dar tudo para manter a baliza sem tomar gol. Quando não tomamos gols, estamos mais próximos de ganhar", pontuou.

Enquanto foi dirigido por Mariano Soso, Guto Ferreira e César Lucena nesta Série B, o Sport sofreu 24 gols em 22 partidas. Uma média um pouco superior a um gol por compromisso.

Nas seis partidas com Pepa, o Leão tem uma média de apenas 0,3 tentos tomados por jogo. Algo celebrado também pelo elenco, visando já o duelo com o Ceará.

"Muito bom ficar sem sofrer gol. Esperamos não sofrer também contra o Ceará, pois será um jogo difícil. Essa regularidade se deve ao empenho no dia a dia no trabalho com cada jogador", falou o volante Felipe.

Atual terceiro colocado da Série B, com 47 pontos, o Sport recebe o Ceará na próxima segunda-feira (7), às 21h. Por enquanto, o confronto segue marcado para a Arena de Pernambuco, mas a expectativa da diretoria é que o clássico nordestino seja disputado na Ilha do Retiro. A cúpula de futebol rubro-negra já solicitou a mudança do local à CBF, mas aguarda o aval da Polícia Militar de Pernambuco.

