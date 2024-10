A- A+

Outubro Rosa Sport lança camisa em alusão à campanha Outubro Rosa Parte do valor arrecadado com as vendas da camisa será destinada à Femama

O Sport lançou, nesta terça-feira (1º), uma nova camisa para homenagear o Outubro Rosa. O uniforme, feito junto à fornecedora de material esportivo do clube, Umbro, faz alusão ao mês de conscientização sobre a prevenção dao câncer de mama.

Na divulgação do manto, o Rubro-negro traz, em vídeo, histórias diferentes de torcedoras do clube que superaram a doença. Parte do valor arrecadado com as vendas da camisa será destinada à Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama).

O novo manto custa R$ 299,99 (camisa masculina), R$ 269,99 (feminina), R$ 239,99 (juvenil) e R$ 199,99 (infantil), e pode ser comprada no site oficial da loja do clube.

Evento de conscientização

Até às 17h desta terça-feira, o Sport realiza uma ação, com o tema “Conscientizar, Apoiar e Acolher”, para incentivar todas as mulheres a se informarem sobre a prevenção do câncer de mama. O evento ocorre na sede do clube, na Ilha do Retiro.

Entre os serviços oferecidos estão: exames de mamografia, palestras sobre prevenção ao câncer de mama, rodas de conversa sobre saúde da mulher e empreendedorismo, além de uma intervenção teatral com Goreth Marques.

Também haverá uma conscientização sobre violência contra a mulher, promovida pelo DPMUL e Adeppe, coffee break e um sorteio de produtos licenciados do Sport.

