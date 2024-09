A- A+

OUTUBRO ROSA Náutico realiza ação de prevenção ao câncer de mama em celebração ao Outubro Rosa Evento acontecerá no dia 4 de outubro, no estádio dos Aflitos

Em celebração ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, o Náutico irá promover uma ação de cuidado para as mulheres no dia 4 de outubro. O evento, que acontece em conjunto com a Prefeitura do Recife, será realizado no salão social do estádio dos Aflitos, das 8h às 17h.

A ação contará com um mamógrafo móvel para a realização de exames, atividades e palestras de conscientização voltadas para mulheres, além de sorteio de camisas oficiais do Timbu.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele. A doença responde, atualmente, por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

"A importância desse dia vai muito além da conscientização. A gente vai, na prática, dar a oportunidade para várias mulheres que ainda não fizeram esse exame, ou aquelas que não fazem a mais de um ano, como é recomendado. O Náutico, em parceria com outras instituições, vai ajudar essas mulheres. Serão 80 senhas distribuídas para que elas realizem um exame tão essencial como a mamografia", pontuou Tatiana Roma, vice-presidente do Náutico.

Quem pode realizar o exame?

O exame de mamografia é exclusivo para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que residam em qualquer bairro do Recife. A ação integra o protocolo Náutico Delas.

Confira os documentos necessários para realizar o exame:

- Documento oficial com foto;

- Comprovante de residência;

- Cartão do SUS.



