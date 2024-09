A- A+

Futebol Com novo executivo e buscando treinador, Náutico deve se reapresentar dia 20 de novembro Apresentado para ser o "homem forte" do futebol, Edgard Montemor destacou o perfil de treinador e atletas que os alvirrubros buscam para 2025: "que entendam o tamanho do clube"

Renovações: efetuadas. Nova composição do departamento de futebol: definida. Data de reapresentação: programada para o dia 20 de novembro. Treinador: carregando…O Náutico trabalha por etapas e as primeiras foram concluídas. A mais recente foi a contratação de Edgard Montemor como novo executivo. Apresentado nesta terça (24), o profissional definiu os perfis de elenco e técnico que o Timbu almeja para seguir preenchendo as lacunas do “check-list” alvirrubro para 2025.





Jogo ofensivo

"A experiência (do técnico) é importante, principalmente em uma divisão inferior. Lógico que isso é um dos critérios, mas não o principal ou único. Não acredito que os treinadores de outra geração não se atualizem constantemente. Todos esses nomes que venciam há 15, 20 anos também se enquadram ao que o futebol de hoje pede. Queremos alguém com futebol propositivo, jogando para frente. Precisa, dentro dos Aflitos, ser sempre predominante. Óbvio que em alguns momentos é preciso defender, mas na maior parte vamos buscar quem pense ofensivamente”, pontuou o executivo, indicando que o clube ainda não fez contatos diretos com potenciais treinadores para 2025.

"Não tem prazo, mas queremos o quanto antes. Mas desde que atenda todos os requisitos, contribuindo bastante no processo. Já conversamos internamente, mas sem contato com qualquer treinador ainda”, completou.

Quanto aos jogadores, o Náutico planeja ter um elenco de 30 a 32 peças. O Timbu renovou com algumas peças de 2024, casos do lateral-esquerdo Luiz Paulo, dos volantes Sousa e Marco Antônio, dos meias Renato e Patrick Alan, e dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Além disso, deve utilizar outros atletas da base.

Elenco em formação

"Renovações foram feitas. Diferente do ano passado, o Náutico hoje inicia com uma base boa, não começando do zero. Temos bons jogadores na categoria de base, no sub-20. Queremos atletas que entendam o tamanho do clube. Que não chegue e se assuste. Que saiba que aqui tem uma torcida enorme, apaixonada. Um clube vitorioso, com história. Vamos sair sempre pensando em ganhar, não importando se é nos Aflitos ou fora. Quando isso não acontecer, vai ter pressão e precisa estar preparado para isso”, reforçou.

Mesmo com a reapresentação programada para o dia 20 de novembro e alguns jogos-treino previstos para o futuro, o vice-presidente de futebol do Náutico, Eduardo Granja, deixou claro que a preparação do Náutico já começou bem antes.

“Costumo dizer que o ano de 2025 já é hoje. Desde o pós-jogo contra o Londrina vivemos isso, aproveitando cada momento. A construção de um Náutico vitorioso já começou na mentalidade de todos. Todos querem recolocar o clube no lugar que merece. O primeiro passo é devolver o Náutico à Série B, mas queremos ir mais além”, pontuou.

Veja também

Campeonato Espanhol Real Madrid leva susto, mas vence Alavés com brilho de brasileiros