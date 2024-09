A- A+

Futebol Náutico apresenta novo executivo nesta terça (24) Primeira missão do profissional será acertar com novo técnico para a temporada 2025

Contratado há pouco mais de uma semana, o novo executivo de futebol do Náutico, Edgard Montemor, será apresentado oficialmente pelo clube nesta terça (24), nos Aflitos. Isso não significa, porém, que o trabalho durante esse período estava parado. Nos últimos dias, o profissional esteve à frente na primeira grande missão no Timbu: encontrar o novo treinador para 2025.

Prioridades

Após o término da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico iniciou o processo de reformulação do elenco. Alguns nomes acertaram a renovação para 2025, casos do lateral-esquerdo Luiz Paulo, dos volantes Sousa e Renato Alves, do meia Patrick Allan e dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

O clube também fechou com Felipe Acosta para assumir a função de coordenador da base, setor que o presidente do Náutico, Bruno Becker, prometeu dar maior foco na próxima temporada. Outros profissionais para o setor devem ser contratados em breve.

Novo foco

Quanto ao comandante, o Náutico indicou que não iniciaria conversas antes de anunciar o executivo. Com Montemor no cargo, o Timbu passou a estudar alguns perfis no mercado. Um dos nomes especulados anteriormente foi o do técnico Hélio dos Anjos, que estava no Paysandu. O treinador, porém, acertou recentemente com o CRB.

Em 2025, o Náutico terá as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

