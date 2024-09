Bruno Mezenga retoma treinos no Náutico de olho na temporada 2025

A- A+

O atacante Bruno Mezenga retornou aos treinos do Náutico de olho no início da próxima temporada. O jogador se juntou ao lateral-esquerdo Luiz Paulo; os zagueiros Robson Reis, Odivan e Iran; os volantes Igor Pereira e Henrique Lordelo; e os meias Felipe Redaelli e Matheus Melo na preparação para 2025.

“Está sendo bem básico os treinamentos, de segunda à sexta pela manhã. É importante isso visando nossa pré-temporada para 2025. Vai ser um espaço grande até começar as competições”, afirmou o atacante.

O jogador de 36 anos aumentou o vínculo com os alvirrubros até o final de 2025. Neste ano, Mezenga balançou as redes cinco vezes em 14 partidas pelo Timbu. O foco agora é em buscar o que ficou faltando em 2024: o acesso à Série B.

“Todos os campeonatos são importantes para a gente, mas o principal é o acesso à Série B. Mesmo assim, vamos entrar com vontade no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Serão bastante jogos e precisamos estar preparados”, apontou.

