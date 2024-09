Rally Náutico Salvador-Recife: Recife Marina premia vencedores da prova

A- A+

A Recife Marina, que integra o Complexo Porto Novo Recife, realizou no último fim de semana a premiação dos vencedores do Rally Náutico Salvador-Recife.

O vencedor da prova foi o veleiro Matajusi de Silvio dos Passos, de São Paulo. A segunda e terceira colocação ficaou com o carioca Yarebe de Gustavo Banho e o paulista Mussulo de José Guilherme, respectivamente.

A cerimônia foi organizada em parceria com o Aratu Iate Club, da Bahia, e contou com a participação do comodoro do Cabanga Iate Clube, Altair Júnior, do vice-presidente da Federação de Veleiros de Pernambuco, Juliano Dubeux, e do capitão da Flotilha de Veleiros de Oceano de Pernambuco, Álvaro da Fonte.

Rally Náutico Salvador-Recife

O capitão dos Portos de Pernambuco, Carlos Frederico Tojal, ressaltou o impacto da Recife Marina no desenvolvimento da cultura náutica local.

"É um grande prazer participar desse evento que fomenta a mentalidade marítima no Recife. A Recife Marina trará novas oportunidades, ampliando as atividades náuticas e o turismo", disse.

Lúcio Bahia, comodoro do Aratu Iate Clube da Bahia, elogiou a parceria e a organização do evento.



"Optamos por um rally em vez de uma regata, adaptando melhor ao calendário dos velejadores. O evento superou nossas expectativas, promovendo um encontro memorável para os amantes da vela. Planejamos mais edições no futuro", afirmou.

Já o administrador da Recife Marina, Marco Antônio Costa, anunciou que a abertura oficial da Recife Marina está marcada para outubro.



"Apesar da marina ainda não estar totalmente concluída, conseguimos criar um ambiente acolhedor. Estamos comprometidos em tornar a Recife Marina um destino náutico de destaque no Nordeste. O Rally Náutico continuará em nosso calendário anual", assinalou.

Veja também

libertadores Quartas da Libertadores 2024: datas, horários e onde assistir