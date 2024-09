A- A+

Atletismo Associação de Petrolina fica no Top 10 do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 O clube ficou em 10º lugar na classificação geral entre mais de 150 clubes de 23 estados e do Distrito Federal

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) alcançou sua melhor colocação na história do Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-18.

O clube ficou em 10º lugar na classificação geral entre mais de 150 clubes de 23 estados e do Distrito Federal. Além disso, a APA foi a equipe de Pernambuco melhor colocada na competição, realizada no último final de semana na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife.

De acordo com o presidente do clube, Domingos Rodrigues, essa evolução revela a importância do trabalho desenvolvido nas categorias de base.

"Atingimos nosso objetivo de estar entre as 10 melhores equipes do país. É nossa melhor colocação desde que começamos a competir na categoria, e seguimos evoluindo. Acreditamos que o futuro será promissor com o trabalho que vem sendo desenvolvido nas escolinhas da APA", destacou Domingos.

O grande destaque da APA na competição foi o atleta Pietro Pereira, vice-campeão no lançamento de dardo com a marca de 62,63m. A medalha de prata foi fundamental para que a equipe ficasse no Top 10 do Brasil.

"A expectativa era conquistar duas ou três medalhas. Conseguimos a prata com Pietro no lançamento de dardo e alcançamos dois importantes 4º lugares, sendo um no decatlo e outro nos 400 metros com barreiras. Esses desempenhos mostram o potencial da equipe e reforçam o trabalho contínuo de desenvolvimento na categoria", afirmou o dirigente.



Veja também

Futebol Retrô x Anápolis-GO: CBF define datas e horários da final da Série D; Retrô decide em casa