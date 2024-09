Pernambucano Pietro Pereira é vice-campeão brasileiro sub-18 no lançamento de dardo

A- A+

O atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Pietro Pereira Silva, conquistou, nesse domingo (15), o vice-campeonato brasileiro sub-18 na prova de lançamento de dardo. A competição foi realizada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife.

Pietro, que reside e treina no Núcleo 10 do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho (N10), zona rural de Petrolina, Sertão de Pernambuco, garantiu a medalha de prata na competição nacional ao alcançar a marca de 62,63 m.

"É uma sensação muito boa ter conquistado esse vice-campeonato brasileiro. Sei que poderia ter dado mais nessa prova, mas com fé em Deus, vamos conseguir na próxima”, comentou o atleta.

Pietro é considerado uma das grandes promessas do atletismo pernambucano. Ele já acumula importantes vitórias no currículo, como a medalha de prata no lançamento de dardo e bronze no arremesso de peso no Mundial Escolar Sub-15, realizado no Rio de Janeiro em 2023, além de ter sido campeão brasileiro sub-16 no lançamento de dardo e no arremesso de peso também no ano passado.

Agora, o jovem atleta se prepara para seu próximo grande desafio: a disputa do Mundial Escolar, que acontecerá no Bahrein, entre os dias 23 e 31 de outubro.

Veja também

Racismo Carvajal sai em defesa de Vinicius Jr. após comentários racistas: "Quando alguém é picado, sangra"