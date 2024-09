Ex-Náutico, Kieza vai disputar o Campeonato Paraibano em 2025

A- A+

Fazendo sua estreia no futebol paraibano, o atacante Kieza, ex-Náutico, foi contratado pelo Nacional de Patos e irá disputar o Campeonato Paraibano de 2025.

O anúncio oficial foi feito na tarde desta sexta-feira (20), nas redes sociais do Canário do Sertão. Além do atacante Kieza, o volante Derley, que também já passou pelo futebol pernambucano, foi contratado para defender o Alviverde no estadual.

Aos 37 anos, Kieza chega ao seu 20º clube profissional na carreira. O jogador estava no Pelotas-RS e soma passagens por Fluminense, Bahia, São Paulo, Vitória, Botafogo e Fortaleza.

No Timbu, o atacante atuou nas temporadas de 2011 a 2012 e de 2020 a 2022, conquistando dois títulos estaduais.

Ainda no Nordeste, Kieza defendeu o Fortaleza e vestiu as camisas dos rivais Ba-Vi, levantando por três vezes consecutivas o troféu do Campeonato Baiano.

