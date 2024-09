A- A+

Futebol Náutico recebe certificado da CBF de Clube Formador Documento foi entregue pelo presidente da entidade máxima do futebol nacional, Ednaldo Rodrigues

O Náutico recebeu nesta quinta (19) o certificado de Clube Formador, documento concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para as instituições que cumprem exigências da entidade máxima do futebol nacional para os jovens atletas, como assistência médica, psicológica, nutricional, dentre outros pontos.

A certificação foi entregue pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e chancela o clube alvirrubro como potencial formador de novos atletas através das categorias de base. Com o documento, o Timbu tem garantias legais para evitar aliciamento de jovens jogadores, podendo firmar o primeiro contrato de trabalho com os nomes oriundos do juvenil.

Veja também

Futebol Bombeiros fazem vistoria na Ilha e Sport mostra confiança para ter estádio contra Ceará