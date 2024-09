A- A+

Futebol Novo executivo do Náutico cita importância da parceria com setor de análise de desempenho Edgard Montemor já iniciou conversas com Felipe Acosta, novo coordenador da área de inteligência do Timbu, para mapear futuros reforços

O novo executivo de futebol do Náutico, Edgard Montemor, e o coordenador da análise de desempenho do clube, Felipe Acosta, vão trabalhar juntos na construção do novo elenco do Timbu para 2025. A parceria já tinha sido destacada anteriormente pelo presidente alvirrubro, Bruno Becker, como uma das prioridades para não repetir erros que aconteceram em 2024 na montagem da equipe.







“Tive algumas reuniões com Acosta, ainda de modo virtual, mas depois estaremos presencialmente. O Náutico entende o que representa um setor de inteligência, de análise de desempenho dentro de um clube. Há 10, 15 anos conseguiríamos fazer o mapeamento só com executivo e gerente. Isso não é mais possível agora”, disse Montemor.

“Não tem um dia da semana que não tenha pelo menos um jogo passando na televisão. Por isso fica humanamente impossível fazer um trabalho (de mapeamento de atletas) com poucas pessoas. Por isso o setor de análise se mostra de extrema importância, com os recursos necessários de tecnologia”, completou.

Integrante do departamento durante o acesso à Série B em 2019, Felipe Acosta voltou ao Náutico após cinco anos para coordenar o setor. "O meu trabalho envolverá a reestruturação do departamento, com o objetivo de não apenas aprofundar as vertentes já conhecidas, mas também aprimorar a coleta de dados. Isso é crucial para a recuperação do departamento", declarou o coordenador.

Até o momento, o Náutico ainda não anunciou o nome do novo técnico para 2025. Quanto ao elenco, enquanto não confirma mais reforços, o clube deve contar com alguns jogadores da base e os atletas que renovaram o vínculo para a temporada seguinte, casos do lateral-esquerdo Luiz Paulo, dos volantes Sousa e Marco Antônio, dos meias Renato e Patrick Alan, e dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

Veja também

DESPEDIDA Raphaël Varane anuncia aposentadoria do futebol aos 31 anos