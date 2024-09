A- A+

Campanha Outubro Rosa: Sport promove campanha de conscientização sobre o Câncer de Mama Evento busca incentivar todas as mulheres a se informarem sobre a prevenção da doença

O Sport anunciou, nesta segunda-feira (30), que realizará um evento em alusão ao Outubro Rosa, com o tema “Conscientizar, Apoiar e Acolher”.

O objetivo da ação é incentivar todas as mulheres a se informarem sobre a prevenção do câncer de mama. A atividade acontece nesta terça-feira (1), das 8h às 17h, na sede da Ilha do Retiro.

Entre os serviços oferecidos estão: exames de mamografia, palestras sobre prevenção ao câncer de mama, rodas de conversa sobre saúde da mulher e empreendedorismo, além de uma intervenção teatral com Goreth Marques.

Também haverá uma conscientização sobre violência contra a mulher, promovida pelo DPMUL e Adeppe, coffee break e um sorteio de produtos licenciados do Sport.

“É uma oportunidade valiosa para conscientizarmos sobre a prevenção do câncer de mama e promovermos a saúde da mulher. A nossa ação é uma forma de unirmos forças e incentivarmos o autocuidado. Vamos mostrar que o Sport não é apenas um clube de futebol, mas uma comunidade que se preocupa e apoia a saúde e o bem-estar de todos”, aponta Marcella Malta, gerente de marketing do clube.

O Outubro Rosa é celebrado desde os anos 90, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, tipo da doença que mais atinge as mulheres.

As ações realizadas no mês buscam promover a conscientização sobre a patologia, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e auxiliando para a redução da mortalidade.

