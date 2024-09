A- A+

Série B Pouco criativo, Sport fica no empate com o Mirassol, em São Paulo Resultado faz o Rubro-negro se manter à frente do adversário, agora com 47 pontos

O Sport encerrou a sequência de jogos longe do Recife de forma invicta. Depois de vencer o Paysandu, em Belém, o Rubro-negro visitou o Mirassol, na noite deste domingo (29), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 29ª rodada da Série B.

No famoso “jogo de seis pontos”, a equipe pernambucana não teve uma boa atuação, mas o suficiente para ficar no empate sem gols e ficar à frente do adversário na tabela.

O resultado manteve o time dirigido por Pepa na terceira colocação, agora com 47 pontos. Com a mesma pontuação, o Mirassol vem uma posição abaixo, mas perde para o Leão da Praça da Bandeira no saldo de gols (9x7).

Em meio à tensão de um confronto direto pelo acesso, a primeira etapa no interior paulista foi de poucas chances construídas para ambos os lados.

Logo no começo, Tití Ortiz tentou cortar o ataque adversário, mas acabou servindo Dellatorre. Na cara do gol, o camisa 9 parou em boa intervenção de Caíque França, que abriu compasso para afastar o perigo.

Com o apoio da torcida, os paulistas ainda tentaram em finalização fraca de Fernandinho, defendida com tranquilidade pelo goleiro rubro-negro, e em meia bicicleta de Dellatorre, que saiu sem direção. Sem criatividade, o Sport sofria com a falta de criatividade e não oferecia perigo ao gol defendido por Alex Muralha.

Apesar da baixa produtividade da equipe nos 45 minutos iniciais, o técnico Pepa optou por voltar com a mesma formação para o segundo tempo. A conversa no vestiário, porém, pouco surtiu efeito.

O Mirassol seguiu dominando as principais investidas ofensivas no confronto. Principalmente em chegadas com Fernandinho. Bastante participativo, o camisa 7 colocou Caíque França para trabalhar aos dez.

Em jogada individual pela esquerda, ele bateu cruzado e viu o goleiro leonino fazer a defesa. Mais tarde, no principal lance do segundo tempo, o atacante aproveitou bobeada de Thyere e parou em nova intervenção do goleiro rubro-negro.

Com a equipe encontrando dificuldades para atacar, coube a Júlian Fernández, de longe, tentar acertar o alvo. O chute do volante argentino, contudo, acabou indo sem perigo à meta paulista.

Ficha do jogo

Mirassol 0

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Gazal e Zeca; Gabriel (Rodrigo Andrade), Danielzinho e Chico Kim (João Pedro); Fernandinho (Marquinhos), Iury Castilho (Léo Gamalho) e Dellatorre (Bruno Matias). Técnico: Mozart.

Sport 0

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Felipe, Julián Fernández (Pedro Vilhena), Tití Ortiz (Wellington Silva) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Lobato) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol/SP)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Rafael Traci (PR)

Gols:

Cartões amarelos: Dellatorre (MIR); Tití Ortiz (SPT)

