Sport Pepa fica insatisfeito com atuação do Sport contra o Mirassol: "Esperava mais da nossa parte" Treinador rubro-negro cobrou mais agressividade da equipe na partida disputada em São Paulo

O técnico Pepa não ficou nada satisfeito com a atuação do Sport no empate sem gols, com o Mirassol, na noite deste domingo (29), no interior de São Paulo. O treinador queria mais agressividade do time, principalmente no primeiro tempo do confronto.

"Eu esperava mais da nossa parte. O primeiro tempo da gente foi sofrível, não gostei. Corremos muito, não faltou entrega, mas corremos mal. O Mirassol é uma equipe técnica, que joga junta há dois anos. Sabíamos que teríamos que ser mais agressivos", falou o treinador, que gostou da postura rubro-negra no segundo tempo.

"No segundo tempo equilibramos por completo. Descansamos a bola quando tivemos a posse. É verdade que não tivemos grandes oportunidades, faltou o último passe, mas melhoramos, tivemos a bola. Precisamos ser mais incisivos no último terço. Resumindo: não queríamos um ponto, por isso a insatisfação", seguiu.

O empate com o Mirassol fez o Sport se manter no G-4 e à frente do adversário paulista. Ambos somam 47 pontos, mas o Leão ocupa a terceira colocação por conta do saldo de gols (9x7). Agora, Pepa e companhia estão a sete jogos sem perder na Segundona. Algo que o treinador diz não comemorar.

"Para mim, não conta para nada. O que conta é somar pontos, estarmos focados no objetivo principal. Este (jogo) já foi. Agora é corrigir, trabalhar em cima desse jogo e preparar para o próximo", pontuou.

Na próxima rodada, o Sport tem mais um compromisso direto na briga pelo acesso. Em jogo que pode marcar o retorno á Ilha do Retiro, o Leão recebe o Ceará, segunda-feira (7), às 21h, pela 30ª rodada.

