Sport é campeão da Taça Brasil sub-14 de futsal

O Sport sagrou-se campeão da Taça Brasil Sub-14 de Futsal masculino, contra o Apama (SC), pelo placar de 5x0, na Paraíba, em João Pessoa, nesta sexta-feira (27). Leão terminou a competição de maneira invicta.

Clube com extensa tradição no futsal de base, o Sport conquistou mais um título de Taça Brasil em 2024. Dessa vez, foi na categoria sub-14. Disputada em João Pessoa, o Rubro-negro ficou no Grupo C e passou na liderança, vencendo quase todos os jogos por goleada. No mata-mata, o time pernambucano também manteve o ritmo e conquistou os triunfos por uma boa margem de gols.

O time rubro-negro disputou seis Taças Brasil em 2024. Ao todo, foram quatro finais e dois títulos, no sub-14 e sub-9.

Campanha rubro-negra

Fase de grupos

Sport 4x1 Inter Academy (AM)

Sport 6 X 2 Apcef (MA)

Sport 8x0 Instituto Set (GO)

Sport 1x1 Benfica (PB)

Quartas de final

Sport 5x1 LG Futebil Clube (RJ)

Semifinal

Sport 4 x 2 Medianeira (PR)

Final

Sport 5x0 Apama (SC)





