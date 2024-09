Bombeiros concedem alvará e Sport está próximo de voltar a jogar na Ilha do Retiro

A- A+

O retorno do Sport à Ilha do Retiro está cada vez mais perto de acontecer. Depois de quase um ano do estádio fechado para reformas, o clube recebeu, nesta segunda-feira (30), o alvará do Corpo de Bombeiros, que libera o local para ter normal funcionamento.

Segundo o clube, ainda resta o alvará por parte do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco, que deve visitar o local nesta terça-feira (1º). Tudo ocorrendo dentro do esperado, a expectativa é que o jogo do Leão contra o Ceará, marcado para a próxima segunda-feira (7), às 21h, pela 30ª rodada da Série B, seja realizado na Praça da Bandeira.

Caberá à diretoria de futebol pedir a transferência do local da partida à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por enquanto, o duelo segue marcado para a Arena de Pernambuco.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informa que concedeu nesta segunda-feira (30), através de Termo de Compromisso, o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o estádio da Ilha do Retiro. Dessa forma, o estádio do Sport Club do Recife está liberado para utilização, no tocante às normas de segurança contra incêndio e pânico", informou o Corpo de Bombeiros, através de nota.

Um dos principais motivos do fechamento da Ilha para obras foi o gramado. Durante o inverno, o sistema de drenagem antigo da casa leonina sofria com as fortes chuvas, fazendo com que o campo de jogo ficasse impraticável. Assim, um novo gramado, aumento do nível do solo em 45cm, inclinações em quatro águas, no Padrão FIFA, e drenagem foram instalados.

Além disso, a Ilha tem recebido outras melhorias: iluminação de leds, nova subestação para 1000kVA, atualização da pintura, reconstrução do banco de reservas, colocação de gramado sintético ao redor da Ilha, inserção de escudos 3D, reforma dos vestiários e disponibilização de banheiro acessíveis e familiares.

Números na Arena de Pernambuco

Durante o período longe da Praça da Bandeira, o Sport mandou seus compromissos na Arena de Pernambuco. Em 28 jogos, o Rubro-negro teve um aproveitamento de 65,4% dos pontos disputados. Foram 16 vitórias, sete empates e cinco derrotas no período em que esteve em São Lourenço da Mata.

No recorte, o Leão ainda conseguiu quebrar duas vezes o recorde de público do estádio. Primeiro, 45.492 torcedores acompanharam o empate sem gols com o Santa Cruz, pela semifinal do Pernambucano. Em seguida, 45.500 rubro-negros marcaram presença para assistir o duelo com o Náutico, pela final do Estadual.

