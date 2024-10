A- A+

Sport Sport: Polícia Militar exige ajustes na Ilha do Retiro e estádio segue vetado para jogos Expectativa do Leão é ter o estádio na partida contra o Ceará, na segunda-feira (7)

Um dia após receber o alvará do Corpo de Bombeiros, com a liberação da Ilha do Retiro para voltar a realizar jogos, o Sport terá que fazer novas melhorias no estádio.

Nesta terça-feira (1º), o Leão recebeu a visita de uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar para uma inspeção técnica na Praça da Bandeira. Segundo o clube, "o órgão fez algumas exigências de melhorias no sistema de monitoramento" para que a Ilha tenha liberada sua capacidade máxima atual - 26.345 lugares.

Ainda de acordo com o Sport, "o clube prontamente iniciou as ações para atendê-las". A ideia da diretoria é ter a capacidade máxima do estádio "o mais breve possível".

A expectativa do Sport é poder atuar no próximo compromisso da Série B em sua casa. Na segunda-feira (7), o Leão recebe o Ceará, às 21h, pela 30ª rodada. Por enquanto, o confronto segue agendado para a Arena de Pernambuco, mas o clube já solicitou a alteração do local à CBF.

Reforma

Um dos principais motivos do fechamento da Ilha para obras foi o gramado. Durante o inverno, o sistema de drenagem antigo da casa leonina sofria com as fortes chuvas, fazendo com que o campo de jogo ficasse impraticável. Assim, um novo gramado, aumento do nível do solo em 45cm, inclinações em quatro águas, no Padrão FIFA, e drenagem foram instalados.

Além disso, a Ilha recebeu outras melhorias: iluminação de leds, nova subestação para 1000kVA, atualização da pintura, reconstrução do banco de reservas, colocação de gramado sintético ao redor da Ilha, inserção de escudos 3D, reforma dos vestiários e disponibilização de banheiro acessíveis e familiares.

Confira a nota do Sport

Após receber o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros liberando a Ilha do Retiro na última segunda-feira, o Sport Club do Recife recebeu nesta terça uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar para uma visita técnica no estádio. O órgão fez algumas exigências de melhorias no sistema de monitoramento para que o clube possa ter a Ilha do Retiro liberada com a sua capacidade máxima atual, e o clube prontamente iniciou as ações para atendê-las. O Sport espera ter a liberação da capacidade total da Ilha do Retiro o mais breve possível.

