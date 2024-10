Sport tem calendário com menos jogos e três confrontos diretos em outubro; confira

A- A+

Apesar de realizar menos jogos com relação ao mês anterior - setembro - ainda serão cinco partidas para o Sport nos próximos 30 dias de outubro. A equipe, invicta com o treinador Pepa, terá, em sequência, os seguintes desafios: Ceará, Novorizontino, Botafogo-SP, Guarani e América-MG.

A média de jogos a cada 6 dias é um alívio para quem, nos 30 dias de setembro, atuou em sete oportunidades, tendo uma média de quatro dias entre uma partida e outra.



Confira as vezes que o Leão entrou em campo, por mês, na temporada:

- Janeiro: 6 jogos

- Fevereiro: 9 jogos

- Março: 5 jogos

- Abril: 5 jogos

- Maio: 7 jogos

- Junho: 5 jogos

- Julho: 4 jogos

- Agosto: 5 jogos

- Setembro: 7 jogos

- Outubro: serão 5 jogos

O calendário mais cheio, em fevereiro, foi proveniente da demanda de partidas entre o estadual e a Copa do Nordeste - atuando quase sempre duas vezes por semana. Já há pouco, em setembro, o Rubro-negro teve a sua maior demanda da Série B com ajuda do jogo atrasado, e agora pago, contra o CRB.

Dos compromissos deste novo mês, o Sport encara três deles como mandante - com chances de todos já serem na Ilha do Retiro, que, no início desta semana, obteve o aval positivo do Corpo de Bombeiros para liberação do estádio. São eles: Ceará (07/10), Botafogo-SP (20/10) e Guarani (24/10).

Para os embates, ainda são aguardadas as atualizações das situações de jogadores que seguem indisponíveis: Fabrício Domínguez, que está em tratamento de entorse no tornozelo direito, e Helibelton Palacios, que já iniciou o processo de transição física.

O próximo jogo do Leão é nesta segunda-feira (7), contra o Ceará, dando início ao “campeonato de outubro” e, consequentemente, à reta final desta Série B. No momento, o Rubro-negro figura a 3ª colocação, com 47 pontos, já o adversário Ceará vem fazendo uma campanha de recuperação e aparece na 6ª colocação, com 45 pontos.

