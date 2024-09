A- A+

Sport Sport: Novo estatuto prevê "condições mínimas" para garantir identidade do clube em caso de SAF Sócios votam aprovação do novo documento nesta sexta-feira (4), na sede do clube

Membros da Comissão da Reforma do Estatuto do Sport, formada pelo Conselho Deliberativo do clube, concederam entrevista coletiva, nesta segunda-feira (30), para detalhar a modernização do documento que rege a instituição da Praça da Bandeira. A inclusão de um artigo que permite que o Leão receba uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é uma das principais novidades.

De acordo com o integrante do Conselho Deliberativo rubro-negro, Ademar Rigueira, a ideia é que o clube fique seguro através de condições mínimas no novo estatuto. Além disso, a identidade do Leão tem que ser preservada.

"Entendemos que este é o momento oportuno para estabelecermos condições mínimas que garantam situações para que no futuro se faça uma SAF, não permitindo, por exemplo, que um provável futuro dono do clube mude cores, hino, símbolo... Isso tudo será regulado. Além disso, o clube tem que possuir participação mínima em 10% das ações", comentou

"O Sport, hoje, não tem proposta para se tornar SAF, isso não foi discutido. Mas, se vier, vai existir um estatuto próprio da SAF e os sócios vão votar a aprovação disso. No entanto, o estatuto da SAF não pode desrespeitar essas condições mínimas que estamos colocando como garantidoras", seguiu.

Além de um artigo para implementação da SAF, as principais modernizações do documento são: a criação do Conselho de Administração composto por cinco membros; a criação da Comissão de Ética e Conduta; agravamento das punições para sócios infratores; alterações nas regras eleitorais a partir de 2025;

Este último ponto, inclusive, o único do estatuto, em caso de aprovado, que não passará a valer de imediato. "Respeitamos a questão das cláusulas do processo eleitoral em comum, até de forma institucional. Discutimos isso e entendíamos que deveria ser aplicação imediata. Chegamos a reverberar isso", explicou Rigueira.

"Mas houve um atraso no processos que acabou trazendo a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para perto do processo eleitoral. A chapa eleita no vigente será para um biênio. As demais atribuições vão estar em vigor", completou.

A AGE que vai definir a modernização ou não do estatuto do Sport será realizada nesta sexta-feira (4), na sede do clube, na Ilha do Retiro. Só poderão participar da votação aqueles que integram o quadro social desde 4 de outubro do ano passado e tenham 18 anos de idade na data da Assembleia.

No dia da votação, a primeira convocação acontece às 7h30, enquanto a segunda será realizada a partir das 8h30, com qualquer número de pessoas presentes, até às 16h.

Confira a proposta do novo estatuto do Sport aqui

Veja também

Base Renatinho anuncia saída do Santa Cruz, mas nega problemas internos: "momento de projetos pessoais"