A- A+

Sport Tabu em jogo: pelo Campeonato Brasileiro, o Sport nunca perdeu para o Ceará jogando como mandante No Recife, as equipes se enfrentaram 11 vezes ao todo nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro

Vivendo um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, com sete partidas de invencibilidade, o Sport enfrenta o Ceará na próxima segunda-feira (7), buscando conquistar os três pontos e se manter dentro da zona de classificação.

Em meio às incertezas sobre o palco do jogo — se permanece na Arena de Pernambuco ou se os portões da Ilha do Retiro serão abertos para o torcida— a informação que o torcedor rubro-negro pode "abraçar" é que, contra o próximo adversário, o Leão tem uma grande vantagem no Campeonato Brasileiro.

Isso porque, ao longo da história, o Sport nunca perdeu para o Ceará no Brasileiro nas partidas em que jogou como mandante. Esse tabu se mantém tanto na Série B — divisão atual do clube — quanto na Série A.

Pela Segundona, Sport e Ceará já se enfrentaram cinco vezes, com todas as partidas vencidas pelo Leão da Ilha. A vitória mais recente aconteceu na temporada de 2023, quando o Rubro-negro venceu o Vozão por 2x0, com gols anotados por Ronaldo, de pênalti, e Luciano Juba.

Na Série A, as equipes nordestinas duelaram em seis oportunidades, com quatro triunfos do Sport e dois empates entre os clubes.

Juntando todas as competições, incluindo Copa do Brasil, Copa do Nordeste e os campeonatos da década de 1960/70, que abrangem a Taça Brasil e o Torneio Norte-Nordeste, os clubes duelaram 21 vezes na capital pernambucana. Nesse recorte, o Leão continua em vantagem, com 15 vitórias, três empates e apenas três derrotas.

Confira os confrontos recentes entre Sport x Ceará:

20/06/2024 - Ceará 0 x 0 Sport (Série B)

10/04/2024 - Sport 2 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

27/10/2023 - Ceará 2 x 1 Sport (Série B)

02/07/2023 - Sport 2 x 0 Ceará (Série B)

03/05/2023 - Sport 1 (2) x (4) 0 Ceará (Copa do Nordeste)

De volta para casa?

Na última terça (1), o Sport recebeu a visita de uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar para uma inspeção técnica. De acordo com o clube, "o órgão fez algumas exigências de melhorias no sistema de monitoramento" para que a Ilha tenha liberada sua capacidade máxima atual.



A expectativa é que o estádio seja liberado o mais breve possível e volte a receber os torcedores do Leão na próxima segunda-feira (7), contra o Ceará.



Sport na Série B

Vivendo a melhor fase na Segundona, o Sport ocupa a 3ª colocação da tabela, com 47 pontos. Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que analisa as probabilidades no futebol, o Leão tem 62,6% de chances de conquistar o acesso à Série A.

Veja também

Argentina Começa na Argentina julgamento por morte de Maradona com audiência preliminar