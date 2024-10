Sport x Fluminense duelam pela segunda rodada do Brasileirão de Aspirantes; saiba onde assistir

A- A+

Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Sport encara o Fluminense nesta quarta-feira (2), às 15h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A partida será válida pela segunda rodada da competição.

Após empatar por 1x1 com o Fortaleza na estreia do Brasileirão, com gol anotado por Micael, os Leões da Base entram em campo para buscar a primeira vitória do Rubro-negro na competição e subir na tabela.

Comandada pelo técnico Thiago Larghi, a equipe pernambucana conta com alguns nomes que estavam no elenco do time profissional neste ano: o volante Lucas André, e os zagueiros Baraka e Nassom.

Por sua vez, o Fluminense, adversário do Sport, chega confiante após vencer o CRB por 2x0 na primeira rodada, com gols de João Neto e Isaac.

Onde assistir o duelo entre Sport x Fluminense?

O confronto entre Sport e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes terá transmissão da TV Sport, no YouTube.

Ingressos

As vendas de bilhetes para a partida entre Sport x Fluminense estão abertas. O torcedor rubro-negro pode adquirir seu ingresso através do site oficial do Clube pelo valor único de R$ 10.

As vendas durarão até às 16h15 da quarta (2), dia da partida.

