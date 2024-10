Jogando na Arena de Pernambuco, Sport volta a empatar pelo Brasileirão de Aspirantes

A- A+

Abrindo a 2ª rodada do Brasileirão de Aspirantes, o Sport amargou o empate pela segunda rodada consecutiva. O Rubro-negro saiu atrás, virou a partida, mas acabou no 2x2 contra o Fluminense - que levou um ponto ao Rio de Janeiro com o gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo.

O Sport, por sua vez, não voltou à toa para a segunda etapa: logo aos 10 minutos, o Rubro-negro já estava à frente no placar. Com um belo gol do lateral Rafinha, que limpou o primeiro e mandou um balaço de fora da área, o resultado já se igualava em 1x1.

Pouco depois, quem aproveitou a saída errada do Fluminense foi o Sport. O Leão recuperou a bola e, em precisos toques, foi parar no pé esquerdo do artilheiro da equipe no campeonato: Micael. O segundo dele neste Brasileirão de Aspirantes e o segundo do Sport na partida: 2x1.

O que se encaminhava para os primeiros três pontos do Rubro-negro na competição, virou o famoso “empate com gosto de derrota”: aos 45 minutos do segundo tempo, em uma falta próxima à bandeirinha de escanteio, o lateral Justen subiu mais que todo mundo e superou o goleiro Adriano, fechando o placar em 2x2.



Em busca da primeira vitória

Com a rodada iniciada nesta partida - único jogo realizado no dia -, o Sport figura, no momento, na 3ª colocação do Grupo A, com dois pontos ganhos. O próximo compromisso do Leão é no proximo dia 9 de outubro, em Minas Gerais, contra o Atlético-MG, válido pela 3ª rodada das oito que serão disputadas nesta primeira fase.



O Galo mineiro estreou no torneio recebendo o Vitória, e acabou empatando em 1x1. Antes de duelar com o Leão pernambucano, o alvinegro ainda fará seu segundo jogo na competição encarando o Vasco, neste sábado (5), às 15h (horário de Brasília).

