A- A+

SPORT Com Sport x Operário confirmado para o próximo dia 16, Leão terá três jogos consecutivos na Ilha Com mais esse jogo no calendário, Rubro-negro passa a atuar em seis oportunidades no mês de outubro

Leia também

• Sport confirma jogo contra o Ceará para a Ilha do Retiro na segunda-feira (7)

• Com Pepa, zaga do Sport vira trunfo para bom momento na Série B

• Tabu em jogo: pelo Campeonato Brasileiro, o Sport nunca perdeu para o Ceará jogando como mandante

A remarcação da partida adiada para o próximo dia 16 veio justo no momento quando o Sport anuncia a volta para seu estádio, depois de quase um ano de reforma. O mandante recebe o Operário-PR na quarta-feira (16), às 21h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a remarcação do penúltimo jogo que está em atraso na Segundona junto ao documento que alterou o local de Sport x Ceará - passando o embate nordestino da Arena de Pernambuco para a Ilha do Retiro, na segunda-feira (7), também às 21h (horário de Brasília).

A partida contra o time paranaense, que tinha data prevista para 19 de julho, foi alterada devido a outra demanda: um jogo atrasado entre Operário e Goiás foi remarcado para o dia 17 de julho - assim, a equipe do Sul do país entraria em campo antes do tempo mínimo permitido de 66 horas entre um jogo e outro.

Esta será a segunda partida atrasada que o Sport pagará nesta Série B. A primeira foi contra o CRB, em Maceió, que estava marcada para o dia 25 de maio, porém, pelas datas da final da Copa do Nordeste, que envolvia o Galo da Pajuçara, não pode acontecer. As equipes, então, acabaram se enfrentando em solo alagoano somente no dia 11 de setembro e ficaram no empate por 1x1.

Três jogos seguidos na Ilha

Desta vez, a partida contra o Operário, antes marcada para São Lourenço da Mata, será disputada no Recife. E não só isso: será em meio a uma sequência de dois jogos consecutivos do Leão da Ilha, em casa. Ou seja: agora serão três jogos seguidos do time comandado pelo treinador Pepa ao lado do torcedor, que aguardava ansiosamente pelo retorno ao Estádio Adelmar da Costa Carvalho.

Como nem tudo são flores, agora o 3º colocado da segunda divisão, com 47 pontos ganhos e que busca, mais uma vez, o acesso para a Série A, passa a jogar seis ao invés de cinco jogos neste mês.



Assim ficou o calendário do Sport no mês de outubro:

- Sport x Ceará (07/10)

- Novorizontino x Sport (11/10)

- Sport x Operário-PR (16/10)

- Sport x Botafogo-SP (20/10)

- Sport x Guarani (24/10)

- América-MG x Sport (28/10)

Veja também

Decisão Argentina vence França e faz clássico contra o Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal