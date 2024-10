Sport: em AGE, sócios decidem sobre modernização de estatuto

A- A+

Os sócios do Sport que comparecerem à Ilha do Retiro nesta sexta-feira (4) terão um papel fundamental para o futuro do clube. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada no fim de setembro, os rubro-negros vão votar a reforma do estatuto. Em caso de aprovação, o novo documento que vai reger a instituição entrará em vigor no início de 2025.

A AGE que vai definir a modernização ou não do estatuto leonino será realizada na sede do clube, na Ilha do Retiro.

Os sócios inadimplentes tiveram até o último dia 30 para regularizar seus respectivos planos para participarem da votação. Assim, só estão aptos ao pleito aqueles que integram o quadro social desde 4 de outubro do ano passado e tenham 18 anos de idade na data da Assembleia.

A primeira convocação acontece às 7h30, enquanto a segunda será realizada a partir das 8h30, com qualquer número de pessoas presentes, até às 16h. O sócio votará em formato de cédula com a marcação de "sim" ou "não".

A inclusão de um artigo que permite que o Leão receba uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é uma das principais novidades.

Além disso, outras modernizações que chamam a atenção são: a criação do Conselho de Administração composto por cinco membros; a criação da Comissão de Ética e Conduta; agravamento das punições para sócios infratores; alterações nas regras eleitorais a partir de 2025.

O último ponto, inclusive, o único do estatuto que, em caso de aprovado, só passará a valer para o pleito de 2026.

"Houve um atraso no processo que acabou trazendo a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para perto do processo eleitoral. A chapa eleita no vigente ano será para um biênio. As demais atribuições vão estar em vigor no início de 2025", afirmou o membro da Comissão da Reforma do Estatuto, Ademar Rigueira.

Veja também

GAME Fortnite: Shaquille O'Neal, astro da NBA, é anunciado como novo personagem do game