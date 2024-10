A- A+

Ação Solidária Sport: volta da Ilha do Retiro terá campanha para o Dia das Crianças em parceria com Rede Muda Mundo "Traga um Brinquedo para a Ilha" é o nome da ação solidária que vai incentivar os torcedores a doarem brinquedos em bom estado

A volta da Ilha do Retiro para o duelo entre Sport x Ceará, na próxima segunda-feira (7), terá uma ação solidária histórica.

Em parceria com a Rede Muda Mundo e o Movimento Novo Jeito, o Leão vai realizar a campanha "Traga um Brinquedo para a Ilha".

O objetivo é promover o maior Dia das Crianças do Brasil, beneficiando mais de 400 organizações sociais de Recife, por meio da plataforma Transforma Brasil, com a doação de brinquedos.



“Acreditamos que a solidariedade é a chave para transformar realidades e trazer esperança. Mobilizar a torcida do Sport Recife para uma causa tão importante quanto o Dia das Crianças é uma oportunidade única de mostrarmos que cada gesto pode fazer a diferença na vida de milhares de crianças", iniciou Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo.

"Ao unirmos forças, podemos construir um futuro melhor, onde toda criança tenha a chance de sonhar e brincar. Essa ação é uma prova de que juntos somos mais fortes e capazes de realizar feitos extraordinários”, completou.

Como vai funcionar a campanha?

A dinâmica da campanha é simples: os torcedores que comparecerem à Ilha do Retiro no jogo Sport x Ceará podem levar um brinquedo em bom estado para doação.

A expectativa é de que essa mobilização proporcione alegria a milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social.

"Se cada torcedor trouxer um brinquedo, vamos marcar um verdadeiro golaço na solidariedade, realizando o maior Dia das Crianças que o Brasil já viu", convoca o presidente do Sport, Yuri Romão.

A entrega dos brinquedos acontecerá no dia 12 de outubro, espalhando felicidade e esperança para crianças atendidas pelas mais de 400 organizações parceiras.

A venda de ingressos para o confronto nordestino já está aberta para a torcida rubro-negra.

