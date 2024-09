A- A+

SOLIDARIEDADE Rede Muda Mundo doa US$ 10 mil em apoio ao Rio Grande do Sul, para reconstrução de áreas devastadas Doação se soma às iniciativas da plataforma 'Transforma Brasil'

Durante a 21ª edição do jantar New York Gala, da BrazilFoundation, a Rede Muda Mundo anunciou a doação de US$ 10 mil para a recuperação de comunidades afetadas pelas recentes tragédias no Rio Grande do Sul.

O encontro aconteceu na última quinta-feira (19). A mobilização foi conduzida pela Simoni Morato, CEO do Safra National Bank. O evento celebra a filantropia brasileira e a dedicação à reconstrução das terras gaúchas, fortemente afetadas pelas chuvas, em maio.

Para facilitar o entendimento, a reportagem utilizou o conversor de moedas do Banco Central do Brasil para converter o valor de US$ 10 mil em real e facilitar o entendimento dos leitores. Convertida, a quantia doada fica em R$ 54.263,00.

A doação, que contou com apoio de empresários pernambucanos, se soma às iniciativas já realizadas pela Transforma Brasil, que trabalha como plataforma oficial de voluntariado no Rio Grande do Sul, em parceria com o governo daquele Estado.

Desde maio, a Transforma conseguiu, por meio da campanha “Juntos pelo Rio Grande do Sul”, arrecadar mais de R$ 1 milhão em doações de empresários e da sociedade civil, a fim de prestar ajuda humanitária às famílias atingidas pelas fortes chuvas e colaborar com o poder público e a população na reconstrução das áreas que foram devastadas.

A plataforma também mantém uma rede ativa de mobilizadores, voluntários, médicos e socorristas prontos para oferecer apoio imediato ao Estado.

O CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, destaca o trabalho importante do grupo e afirma que os trabalhos foram intensificados, buscando auxiliar os gaúchos numa fase difícil de reconstrução, no pós-catástrofe.

“Nossa atuação tem sido constante, conectando voluntários e recursos para garantir que a ajuda chegue a quem mais precisa. Esta doação reforça nosso compromisso com a promoção de impacto social positivo e sustentável, especialmente em momentos de crise como esse. O Transforma Brasil, como plataforma oficial de mobilização no estado, tem desempenhado um papel essencial para que as ações de solidariedade sejam eficazes e imediatas", explica ele.

XXI New York Gala

O evento aconteceu paralelamente à Assembleia Geral da ONU e à conferência SDGs in Brazil 2024, que reuniu empresários e líderes globais para discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O jantar ainda homenageou personalidades, como a modelo Gisele Bündchen e Simoni Morato, que foram reconhecidas pelas respectivas contribuições sociais.

Fábio Silva, líder da Rede Muda Mundo, e a esposa dele, Isadora Maia | Foto: Rede Muda Mundo/Divulgação

A atriz Flávia Alessandra foi a mestre de cerimônia, enquanto o menu exclusivo foi assinado pela chef Morena Leite, do restaurante Capim Santo. A cantora Ludmilla fez uma apresentação especial e encerrou a noite marcante.

