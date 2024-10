Sport fará treino aberto para a torcida nesta sexta-feira (4), na Ilha do Retiro

A- A+

Com a proximidade do jogo com o Ceará, que vai marcar o retorno da Ilha do Retiro, o Sport vai realizar um treino com os portões abertos no início da noite desta sexta-feira (4), no estádio.

A atividade terá início às 18h e, segundo o clube, oito mil ingressos estarão à disposição do torcedor. Destes, seis mil para sócios e dois mil para não sócios. As entradas são gratuitas e podem ser adquiridas a partir das 9h desta sexta, através de check-in no site do clube.

Ainda de acordo com o Leão, o torcedor que comparecer ao treino terá que apresentar um documento oficial com foto. Além disso, não será permitida a entrada de bebidas, comidas ou objetos cortantes e perigosos.

A partida entre Sport e Ceará está marcada para acontecer segunda-feira (7), às 21h, pela 30ª rodada da Série B. Enquanto o Rubro-negro é o terceiro colocado, com 47 pontos, o Vozão está em sexto, com 45 pontos.

