Série B Sport anuncia ingressos esgotados em um dia para duelo contra o Ceará, na Ilha do Retiro O confronto vai marcar o retorno do Leão à sua casa após a reforma no estádio

O Sport anunciou, na noite desta sexta-feira (4), que os ingressos para o duelo contra o Ceará, na próxima segunda-feira (7), estão esgotados.

O confronto pela Série B vai marcar o retorno à Ilha do Retiro após a reforma no estádio, que está com capacidade para 26.345 torcedores.

A venda dos ingressos foi iniciada na última quinta-feira (3) e foi esgotada em praticamente um dia. A expectativa é de casa cheia para o duelo decisivo na reta final da segunda divisão.

Alguns torcedores conseguiram matar a saudade antes do jogo. Nesta sexta (4), o Sport realizou um treino aberto aos rubro-negros na Ilha do Retiro.

