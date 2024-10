A- A+

Sport Lucas Lima comenta sobre possibilidade de ficar no Sport para 2025: "Sabem meu desejo" O meia é um dos destaques do Leão na atual temporada em sua segunda passagem pelo Rubro-negro

Um dos principais destaques do Sport no ano, o meia Lucas Lima comentou, em entrevista coletiva na última sexta-feira (3), na Ilha do Retiro, sobre a possibilidade de ficar no clube para a próxima temporada.

Lucas Lima está emprestado pelo Santos para a disputa da Série B. O Leão precisaria negociar com o jogador um novo vínculo para 2025.

O meia afirmou que já houve um contato da diretoria do Sport, mas está com o foco na campanha do time nesta reta final da Série B.

“A minha vontade hoje é terminar o ano no G-4 com o acesso. A diretoria já me perguntou se eu tenho interesse de permanecer. Eles sabem meu desejo e agora é viver o momento. Estou numa fase da minha carreira que não estou fazendo planos distantes. Único plano que eu tenho é fazer um grande jogo segunda [contra o Ceará]", disse.

O atleta também destacou a felicidade de atuar pelo Sport novamente. “Eu estou muito feliz. Quando tive a oportunidade de voltar para o Sport já sabia da responsabilidade e que não seria fácil. Mas eu me sinto em casa", iniciou o meia.

"Quero ser campeão. Só conseguindo coisas grandes que você deixa seu nome marcado no clube e na história. Esse é meu principal objetivo”, completou Lucas Lima.

Lucas Lima no Sport

Aos 34 anos, Lucas Lima está em sua segunda passagem pelo Sport. A primeira foi em 2013, quando ajudou o clube a subir à primeira divisão.

Na atual temporada, ele atuou em 43 partidas. Foram dois gols marcados e cinco assistências distribuídas.

