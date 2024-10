A- A+

Futsal Sport sofre virada do Fortaleza no jogo de ida da semifinal do Brasileiro de Futsal Nesta segunda (07), no Geraldão, Tricolor do Pici venceu por 3 x 2

O Sport brigou muito, mas acabou sendo derrotado pelo atual vice-campeão da Copa do Brasil de Futsal. Nesta segunda-feira (07), no Ginásio do Geraldão, o Rubro-negro recebeu o Fortaleza, e apesar de sair na frente, sofreu a virada por 3 x 2 e agora precisa vencer fora para conquistar uma vaga na final do Brasileirão de Futsal.

Desde os primeiros segundos de partida, as propostas das equipes ficaram muito evidentes. O Sport marcava em meia quadra e apostava nos contra-ataques, enquanto o Fortaleza queria rodar a bola para abrir a defesa adversária.

A princípio, os primeiros minutos da partida foram controlados pelo time visitante, que encontrou várias oportunidades, principalmente com chutes de longe, mas parou no goleiro Neto. Por sua vez, o Rubro-negro assustou mais quando teve oportunidades, inclusive, com três oportunidades de cara com o goleiro.

Mas quando restavam três minutos para o intervalo, em mais uma contraofensiva, Witamar serviu Lucas Gabriel, que encheu o pé e mandou no ângulo do goleiro Lambão, abrindo o placar.

Witamar e Lucas Gabriel construíram o primeiro gol da partida - Jayme Marques/SCR

O Sport se encheu de confiança e passou a encontrar mais oportunidades. Em mais uma transição puxada do Witamar, dessa vez o camisa 13 deixou Henrique Dolly em posição de finalizar, que soube bem tirar do goleiro e ampliar o marcador no Geraldão.

A segunda etapa iniciou com características muito parecidas, e com o Fortaleza ainda mais incisivo. Dessa maneira, o Tricolor do Pici foi agraciado com um golaço de Gigante, que arriscou de longe e finalmente conseguiu superar o goleiro Neto, do Sport.

O jogo continuou no mesmo curso. Um pouco mais cansado, o Sport foi sendo empurrado pelo Fortaleza, que chegou ao empate. Rômulo arriscou duas vezes para conseguir vencer o goleiro Neto e deixar tudo igual.

E a virada veio logo em seguida. Juninho recebeu a bola no corredor, notou a saída do goleiro, e com um toquinho por cima, virou o placar no Geraldão.

Com a derrota, para conseguir uma vaga na final do Campeonato Brasileiro, o Sport precisará vencer no jogo de volta, fora de casa. Qualquer vitória simples rubro-negra leva para a prorrogação. O empate classifica o Tricolor do Pici. O duelo será no final do mês, no dia 30/10.

Veja também

SAF Santa Cruz apresentará empresa que assessorará processo da SAF