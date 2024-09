Brasil no mundial de Futsal: a dinastia verde e amarela

A- A+

A campanha do Brasil na Copa do Mundo de Futsal de 2024 segue imponente, com a seleção mantendo seu favoritismo em busca do hexacampeonato. Na última partida, válida pelas oitavas de final, o Brasil não tomou conhecimento da Costa Rica e venceu com uma goleada por 5 a 0. Os gols foram marcados por Marcel, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho, que balançou as redes duas vezes. A seleção inaugurou o placar logo aos cinco minutos e, controlando a partida, foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols. No segundo tempo, ampliou ainda mais e selou a classificação de forma categórica.

Agora, o Brasil se prepara para o próximo desafio nas quartas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Irã e Marrocos, a ser decidido na quinta-feira (26). O duelo está marcado para o domingo (29), e a equipe comandada por Marquinhos Xavier chega com grande confiança, após uma campanha dominante na fase de grupos, onde terminou em primeiro lugar do Grupo B, com 27 gols marcados e apenas dois sofridos. O ala Marcel, artilheiro da equipe com nove gols, tem sido um dos grandes destaques do torneio.

Primeiro colocado no ranking da FIFA, o Brasil busca seu sexto título mundial. A seleção conquistou a taça em cinco das nove edições disputadas, com títulos em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. No último mundial, realizado na Lituânia em 2021, o Brasil terminou em terceiro lugar, mas o foco agora é retomar o posto mais alto do pódio e reafirmar sua hegemonia na modalidade.

Mesmo com a ausência do pivô Pito, eleito melhor do mundo, poupado após sentir dores musculares, o Brasil mostrou sua força coletiva e segue como principal favorito ao título. A trajetória até aqui tem sido marcada pelo equilíbrio entre um ataque poderoso e uma defesa sólida, mantendo viva a tradição vencedora da seleção verde e amarela.

O Estilo de Jogo Brasileiro

A seleção brasileira de futsal é conhecida por sua intensidade ofensiva, técnica refinada e transições rápidas. Historicamente, o Brasil sempre trouxe para o futsal características que já são tradicionais no futebol de campo, como o drible, a habilidade no um contra um, e a capacidade de improvisar em momentos decisivos. No entanto, o futsal brasileiro se destaca também pela organização tática, com uma defesa sólida que transforma rapidamente as jogadas defensivas em ataques letais.

Neste mundial, a seleção tem demonstrado essa combinação de solidez e criatividade. Com uma defesa eficiente e um ataque mortal, a equipe brasileira vem controlando os jogos e impondo sua superioridade sobre os adversários. O resultado de hoje nas oitavas de final reflete isso, com a vitória categórica sobre a Costa Rica por 5x0, mostrando um Brasil que sabe aproveitar suas oportunidades enquanto mantém sua defesa praticamente impenetrável.

Pito e Ferrão: A Força dos Melhores do Mundo

Entre os destaques do elenco atual estão dois dos melhores jogadores do mundo. Pito, eleito o melhor do planeta pela Futsal Planet, reconhecida pela FIFA, vem mostrando por que é considerado um dos mais completos da modalidade, sendo vital para o esquema tático da equipe. Sua capacidade de marcar gols e ao mesmo tempo contribuir defensivamente faz dele uma peça-chave na busca pelo título.

Já Ferrão, que foi o melhor do mundo em 2019, 2020 e 2021, é a referência ofensiva da seleção. Sua habilidade de finalização e visão de jogo o tornam um atacante praticamente imparável. A dupla Pito e Ferrão é uma das mais temidas no cenário internacional, e a presença desses craques dá à seleção brasileira uma vantagem considerável, não apenas pela qualidade técnica, mas pela experiência e capacidade de decidir em momentos cruciais.

A Hegemonia no Esporte

Com cinco títulos mundiais, o Brasil se consolidou como uma potência global no futsal. Desde as primeiras edições do campeonato, a seleção verde e amarela sempre esteve entre as favoritas. A hegemonia brasileira no esporte se reflete tanto nos títulos quanto na quantidade de talentos que o país produziu ao longo dos anos.

Hoje, a seleção busca ampliar essa coleção de títulos, e o caminho até agora indica que o Brasil está mais do que pronto para enfrentar qualquer adversário que venha pela frente. O jogo de hoje mostrou um Brasil em plena forma, que além de vencer, encanta com seu estilo único e sua consistência.

Com o apoio de grandes jogadores e uma tradição vitoriosa, o Brasil segue firme em sua caminhada rumo ao sexto título mundial, reforçando sua dinastia no futsal.

