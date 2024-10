Suspensos, Igor Cariús e Zé Roberto desfalcam Sport contra Novorizontino

A- A+

Com a Série B em reta decisiva, o Sport não terá muito tempo para celebrar a vitória sobre o Ceará, no retorno à Ilha do Retiro. Nesta sexta-feira (11), o Leão já tem mais um árduo compromisso na competição, diante do Novorizontino, às 18h30, fora de casa. Para o duelo, o técnico Pepa não poderá contar com dois jogadores.

Tendo que lidar com uma extensa lista de pendurados, o treinador português não terá o lateral Igor Cariús e o atacante Zé Roberto, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. A dupla recebeu o terceiro amarelo contra o Ceará.

Para a lateral direita, Di Plácido deve assumir a posição, após retornar diante do Vozão. Já no ataque, Gustavo Coutinho é o substituto imediato de Zé Roberto, apesar da má fase. O camisa 9 não balança as redes há dois meses - dez jogos.

Pendurados

Se Igor Cariús e Zé Roberto serão baixas por suspensão, por outro lado a lista de pendurados do Sport ganhou novos atletas. O volante Fabricio Domínguez e o meia Tití Ortiz receberam o segundo cartão amarelo, tal como o técnico Pepa.

Na berlinda, o trio se junta a Caíque França, Alisson Cassiano, Allyson, Chico, Luciano Castán, Rafael Thyere, Felipinho, Lucas Lima e Chrystian Barletta.

