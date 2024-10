A- A+

Novo técnico Calendário agitado e organizar o setor defensivo: os desafios de Marquinhos Santos no Náutico O comandante alvirrubro tem algumas missões para fazer o Timbu chegar forte para a disputa da Série C no próximo ano

Marquinhos Santos, técnico do Náutico apresentado nesta semana, chegou ao clube ciente dos principais desafios para a próxima temporada.

Com o objetivo de colocar o Timbu de volta à Série B, o comandante alvirrubro precisa passar por um calendário agitado no primeiro trimestre e organizar o sistema defensivo que foi um calo em 2024.

O Náutico garantiu nesta temporada a classificação para a Copa do Brasil de 2025. Com essa vaga, o Timbu vai disputar outros dois torneios no momento inicial do ano: Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste.

“São desafios grandes. O Náutico volta à Copa do Brasil, uma competição importante na questão orçamentária para o restante da temporada. Temos que buscar o título estadual, sabemos da dificuldade, mas o Náutico é grande e tem que ter essa mentalidade vencedora. Isso fez o Náutico ser o clube da grandeza que é. Está na Série C, mas não é da Série C”, disse Marquinhos.

Um desempenho ruim nestes torneios pode prejudicar a sequência de Marquinhos Santos para a terceira divisão. O próprio treinador sabe dessa dificuldade.

“Sei que o Náutico há 20 anos não começa e termina com o mesmo treinador. É um marco difícil de ser quebrado, infelizmente é uma cultura do futebol brasileiro. Eu chego com o pensamento de iniciar e terminar a temporada no Náutico. Sou um treinador comprometido com projetos”.

Sistema defensivo

Além de dar resposta rápida no trabalho do Náutico, o técnico Marquinhos Santos terá a missão de organizar o sistema defensivo do clube.

O Timbu sofreu com falhas na defesa e problemas na posição de goleiro após a saída de Vágner.

Das sete renovações do clube, apenas o lateral-esquerdo Luiz Paulo é do setor defensivo e o Náutico vai precisar buscar opções no mercado.

“Eu entendo que o sistema defensivo não passa apenas pelos zagueiros e goleiros. Começa pelos atacantes e tem todo um contexto. É claro que a mudança de uma posição específica como de goleiro gera essa instabilidade e culmina numa falta de confiança do elenco. O Náutico passou por esse momento”, analisou Marquinhos sobre a temporada alvirrubra.

De acordo com o treinador, o mercado está num momento de ebulição porque a maioria dos atletas estão esperando as definições nas Séries A e B, mas o Náutico está monitorando essas peças para o setor defensivo.

“Estamos sendo muito criteriosos para a contratação de peças defensivas. Na posição de goleiro e zagueiro, a gente tem monitorado. Entramos em contato com alguns atletas que estão aguardando a definição das divisões, mas acenaram com muita positividade a vinda para o Náutico”, iniciou Marquinhos.

“Isso me chamou a atenção de maneira positiva. Você vê os atletas querendo vir encarar o projeto de recolocar o Náutico entre os 40 clubes do futebol brasileiro. A gente tem trabalhado internamente e acredito que a partir da semana que vem a gente possa ter novidades”, completou o técnico do Náutico.

O Náutico vai iniciar as atividades da pré-temporada no dia 20 de novembro já com o técnico Marquinhos Santos.

