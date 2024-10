A- A+

Náutico Marquinhos Santos é apresentado como técnico do Náutico: "2025 será de sucesso" O comandante alvirrubro esteve no estádio dos Aflitos nesta terça-feira (8) e abordou a missão de reconquistar o apoio do torcedor

Anunciado como técnico do Náutico desde a última semana, Marquinhos Santos foi apresentado nesta terça-feira (8), no estádio dos Aflitos.

O novo comandante alvirrubro comentou sobre a motivação de chegar com a missão de conduzir o Timbu de volta à Série B.

Eduardo Granja, diretor de futebol alvirrubro, esteve presente na apresentação do novo treinador.

Marquinhos Santos ressaltou o profissionalismo da negociação para acertar com o clube e que o Náutico não pode ficar fora dos 40 principais clubes do futebol brasileiro, que estão nas Séries A e B

“A maneira como fui abordado para a contratação me deixou muito motivado com o nível de profissionalismo do clube. Sei do momento e da desconfiança do torcedor, mas também sei do tamanho do desafio, do Náutico e dessa torcida. Sei o quanto precisa retornar a ser um dos 40 clubes [entre Série A e B] do futebol brasileiro”, iniciou o novo técnico alvirrubro.

“Acredito muito no que está sendo desenvolvido como projeto. Mais do que o futebol, as pessoas que estão no entorno do projeto. Eu confio sempre nas pessoas. Mediante ao que eu vi o Náutico nos últimos anos, eu tenho absoluta certeza de que o ano de 2025 será de sucesso”, completou.

Motivado para o novo trabalho, Marquinhos Santos demonstrou conhecimento a respeito do momento ruim atravessado pelo Náutico.

O clube vai para o terceiro ano consecutivo na Série C, algo inédito na história do Timbu. “O torcedor está angustiado e sofrido, mas eu venho com essa missão de resgatar o orgulho do torcedor”, afirmou.

De acordo com o comandante alvirrubro, a receita para reconquistar a confiança da torcida é com resultados positivos.

“No futebol só tem uma verdade, que é a vitória. Está na hora do Náutico voltar a fazer os Aflitos pulsar. O torcedor está fazendo sua parte ao longo dos anos, falta nós fazermos. Fácil não será, mas pode ter certeza que vai ter muito trabalho e dedicação para voltarmos a ser aquilo que o Náutico foi no cenário nacional”.

Reforços e base

Ao contrário do que foi a transição para 2024, o Náutico conseguiu manter uma espinha dorsal do elenco visando a próxima temporada.

Além dos atletas da base, o clube conseguiu a renovação de sete atletas que se destacaram neste ano: o lateral Luiz Paulo, os volantes Sousa, Renato Alves e Marco Antônio, o meia Patrick Allan, e os atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

Marquinhos Santos valorizou essas renovações, destacando a importância de ter dois centroavantes. Segundo o técnico, o clube precisa ser preciso nos reforços para não inchar o elenco. “A gente tem que ser muito assertivo. Mais do que inchar o grupo, temos que trazer atletas com qualidade”.

O treinador também destacou que não pode trazer qualquer atleta para não tirar espaço dos talentos da base, que ele pretende valorizar no seu trabalho.

“Não adianta trazer por trazer. Eu enxergo jogadores com potencial na base, então não adianta trazer por trazer e tirar espaço desses atletas. Aqueles que nós trouxermos precisam dar resposta imediata. O Náutico precisa disso, não estamos aqui para contar história. Estamos aqui para trabalhar e entregar resultado para a diretoria e torcedor”.

Veja também

Sport Confira as chances de acesso do Sport após vitória sobre o Ceará