Futebol Náutico oficializa contratação do técnico Marquinhos Santos Profissional chega para comandar o Timbu na temporada 2025

O Náutico oficializou na noite do último sábado (28) a contratação do técnico Marquinhos Santos para a temporada 2025.

O treinador deve desembarcar no Recife nos próximos dias para ser apresentado e iniciar o planejamento do clube, que tem como meta se representar dia 20 de novembro.

Marquinhos já havia sido procurado pelo Náutico neste ano, quando o clube demitiu o técnico Mazola, no início da Série C do Campeonato Brasileiro.

A negociação esbarrou em una multa de R$ 200 mil que os pernambucanos teriam de pagar para tirar o profissional do América-RN.

Além do América-RN, o treinador tem passagens por América-MG, Bahia, Chapecoense, Coritiba, Figueirense, Fortaleza, Juventude, Londrina, Paysandu, São Bento e Vila Nova.

"A negociação com o Náutico foi muito rápida. Em outras três oportunidades, quase houve o acerto. Espero um 2025 de muito sucesso. Sei que é um desafio grande. Não tenho medo. O Náutico é gigante e precisamos fazer o estádio dos Aflitos voltar a pulsar. Espero contribuir para grandes conquistas", afirmou o técnico.

