Série B Em "confronto de seis pontos", Sport visita Mirassol pela Série B Com a mesma pontuação na tabela, equipes se enfrentam às 18h30 deste domingo (29), no interior paulista

O Sport colocará em prova sua boa fase na Série B, neste domingo (29), no famoso “jogo de seis pontos”. Às 18h30, o Rubro-negro visita o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 29ª rodada.

Terceiro colocado, com 46 pontos, o time pernambucano defende uma invencibilidade de seis partidas no campeonato. Com a mesma pontuação, mas com dois gols de saldo a menos, a equipe paulista ocupa a quarta posição.

“É um confronto de seis pontos. A equipe do Mirassol tem muita qualidade, vamos dar uma boa estudada sobre o time deles, pois vamos para um jogo difícil. A equipe deles vem há dois anos jogando junto, mas vamos em busca dos três pontos”, projetou o lateral-esquerdo Igor Cariús.

O duelo com o Mirassol dá início à uma sequência de confrontos diretos do Sport na Segundona. Além do Leão paulista, Pepa e companhia encaram Ceará, no duelo que pode marcar o retorno da Ilha do Retiro, pela 30ª rodada, e o líder Novorizontino, em nova visita ao estado de São Paulo, na rodada posterior. Mais à frente, o Rubro-negro ainda tem compromissos contra América-MG e Santos, que também brigam pelo acesso.

Autocrítica

Apesar da vitória sobre o Paysandu, fora de casa, na última rodada, o elenco do Sport reconheceu que esteve longe de fazer uma boa apresentação na Curuzu. No quesito futebol jogado, a atuação, talvez, tenha sido a pior desde que Pepa assumiu o comando do time.

“Estamos vindo numa crescente boa no campeonato, mas temos a autocrítica que não fizemos um bom jogo contra o Paysandu. O importante foram os três pontos. Treinamos bem nesta semana, ajustamos para melhorar, pois vamos pegar uma grande equipe neste confronto direto, que é o Mirassol”, salientou Cariús.

Retornos

Para ter uma boa performance no interior paulista, o Sport conta com retornos. Após cumprirem suspensão na rodada passada, Tití Ortiz e Gustavo Coutinho reforçam a equipe. O meia, inclusive, vinha sendo acionado na formação inicial pelo técnico Pepa.

Quem também voltou a ficar disponível foi o meia Pedro Vilhena. Fora contra o Paysandu por apresentar dores no joelho direito, o atleta viajou com a delegação para o compromisso deste domingo.

Assim como o lateral-direito Di Plácido, que vinha aprimorando a parte física, depois de ser liberado pelo departamento médico há duas semanas.

A ausência, por outro lado, será Fabricio Domínguez mais uma vez. Apesar de participar de algumas atividades com o grupo na semana, o volante não se recuperou 100% de uma entorse no tornozelo direito e será preservado. Com isso, Julián Fernández será mantido ao lado de Felipe na cabeça de área.

Ficha técnica

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Bruno Matias, Danielzinho e Chico Kim; Fernandinho, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Felipe, Julián Fernández, Tití Ortiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Zé Roberto. Técnico: Pepa.

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol/SP)

Horário: 18h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Rafael Traci (PR)

Transmissão: TV Brasil, Canal GOAT e Premiere.

