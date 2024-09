A- A+

Futebol Marquinhos Santos, João Burse...quem será o técnico do Náutico em 2025? Após chegada de executivo, Timbu inicia contatos para fechar com novo comandante

Os primeiros nomes de técnicos que poderão assumir o Náutico em 2025 já começaram a circular nos Aflitos. Alguns deles foram especulados no passado, caso de Marquinhos Santos. Outros que têm o trunfo de já terem trabalhado com o novo executivo do Timbu, Edgard Montemor - exemplo de João Burse. A expectativa do Timbu é acelerar o processo para ter o novo comandante o quanto antes para iniciar o trabalho da pré-temporada em novembro.

Marquinhos Santos já está no radar do Náutico há algum tempo. O clube procurou o treinador neste ano, após demitir o técnico Mazola Júnior. A negociação não teve andamento pelo fato de o Timbu não ter pago a multa rescisória de R$ 200 mil para tirar o profissional do América-RN. Bruno Pivetti foi o escolhido.

Além do Mecão, Marquinhos já trabalhou em clubes como América-MG , Bahia, Chapecoense, Coritiba, Fortaleza, Figueirense e Juventude.

No caso de João Burse, o profissional trabalhou com Montemor no Vitória. Juntos, a dupla participou da campanha do acesso à Série B, em 2022. O último clube do treinador foi o Figueirense.

“Queremos alguém com futebol propositivo, jogando para frente. Precisa, dentro dos Aflitos, ser sempre predominante. Óbvio que em alguns momentos é preciso defender, mas na maior parte vamos buscar quem pense ofensivamente”, pontuou o executivo.

