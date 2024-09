A- A+

Futebol Montemor cita bagagem no Vitória e diz que vai se "adaptar" ao cenário do Náutico Executivo participou da montagem do elenco baiano na campanha do acesso à Série B

Ao ser apresentado como novo executivo de futebol do Náutico para a temporada 2025, Edgard Montemor ouviu do vice-presidente alvirrubro, Eduardo Granja, elogios quanto à experiência dele na Série C. O caso em foco remete ao trabalho do gestor em 2022, no Vitória, na campanha que culminou no acesso do Leão à Série B. Desfecho que ele espera repetir no Timbu.

“Foi parecido. A grande diferença é o início do trabalho. Agora temos todo um começo para traçar perfil de atleta e treinador. No Vitória, eu cheguei no meio da competição, mas pude exercer um papel importante no dia a dia com a comissão técnica”, afirmou.

O Vitória chegou a ter menos de 5% de chances de acesso antes da chegada do executivo, mas se recuperou na reta final e subiu de divisão. Montemor citou, dentre outros pontos, o mérito em conseguir recuperar atletas que vinham em baixa no elenco.

“Tínhamos um elenco que julgávamos que dava para brigar pela classificação. Foram feitas contratações pontuais para compor o elenco mais do que performar como titular. Mas tivemos vários ‘resgates’ de atletas que não estavam performando, como o atacante Tréllez, que se tornou peça-chave, assim como o goleiro Dalton, que estava até pensando em parar de jogar”, citou.

Além do clube baiano, Montemor passou por Botafogo-PB, Ferroviária/SP, Santo André, São Bernardo/SP e Portuguesa.“Vou trazer minha bagagem, experiência, pontuando algumas coisas que já vi que dão certo e outras que não. Mas sou eu que tenho de me adaptar ao Náutico e não o contrário. Estamos traçando o perfil de atleta que o Náutico quer, não o que Edgard gosta. Um jeito de jogar que a torcida quer. É isso que vamos buscar”, completou.

