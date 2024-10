Náutico vai para sexto técnico em tentativa de deixar a Série C desde o rebaixamento em 2022

A- A+

Desde o rebaixamento mais recente à Série C do Campeonato Brasileiro, em 2022, o Náutico trouxe cinco treinadores para fazer o clube subir de divisão. Nenhum teve êxito. O sexto nome para a missão é o de Marquinhos Santos. Confira como foi o desempenho do quinteto anterior e o que esperar do novo comandante alvirrubro para 2025.

2023

Dado Cavalcanti pegou o Náutico ainda no final da Série B 2022, não conseguindo evitar a queda à Série C. No ano seguinte, o profissional esteve à frente da equipe em 28 jogos, com 15 vitórias, seis empates e sete derrotas. Aproveitamento de 60,7%. Caiu na terceira fase da Copa do Brasil para o Cruzeiro e nas quartas de final da Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano para ABC e Salgueiro, respectivamente. Na terceira divisão, porém, só treinou os alvirrubros por três partidas, com dois tropeços e um triunfo.

Depois de uma breve passagem de Ótavio Augusto de forma interina, o Náutico trouxe Fernando Marchiori. Foram 12 partidas, com quatro vitórias, seis empates e duas derrotas - aproveitamento de 50%. O técnico foi demitido do Timbu faltando apenas dois jogos para o término da primeira fase da Série C. Bruno Pivetti foi chamado para tentar a classificação. Com dois empates, o objetivo fracassou.

2024

Sob nova gestão, com a presidência de Bruno Becker, o Náutico começou a temporada com Allan Aal. Em 21 jogos no clube, foram nove vitórias, seis empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 52,3%. Foi demitido após a derrota no duelo de ida da final do Pernambucano, para o Sport.

Mazola Júnior foi o escolhido para substituir Aal. Com missões complicadas no Estadual e no Nordestão (Timbu teria o Bahia pela frente nas quartas de final), o profissional não escondeu que o foco era a Série C. No geral, o desempenho foi o mais fraco de todos da lista, com duas vitórias, três empates e quatro derrotas (33,3% de aproveitamento).

Coube a Pivetti, novamente, ser chamado para tentar o que não conquistou em 2023. Contudo, o desfecho decepcionante foi o mesmo. Foram quatro vitórias, cinco empates e três derrotas (47,2%).

E Marquinhos?

Marquinhos Santos tentará no Náutico quebrar o ciclo de tropeços. O profissional tem no currículo um acesso à Série B, em 2019, pelo Juventude. A chegada do técnico está programada para a próxima semana, com o Timbu iniciando o processo de contratações para 2025.

