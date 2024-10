A- A+

Futebol Náutico projeta iniciar temporada de 2025 com folha salarial de R$ 600 mil Timbu deve contratar de 12 a 13 jogadores, com um elenco que deve ter entre 30 a 32 peças

Com o intuito de ter entre 30 a 32 jogadores, prevendo a chegada de 12 a 13 reforços e a manutenção de atletas da base e outros que tiveram contrato ampliado para 2025, o Náutico pretende iniciar a temporada que vem com uma folha salarial de R$ 600 mil. Valor que se assemelha ao teto estipulado no começo de 2024.

“Temos um parâmetro de evolução de orçamento, já que neste ano teremos a Copa do Brasil (competição que os alvirrubros não se classificaram em 2024). Mas, para um primeiro momento, a ideia é começar com R$ 600 mil, podendo chegar até R$ 750 mil, que foi o valor que atingimos no final da temporada de 2024”, afirmou o vice-presidente do Náutico, Eduardo Granja.

O incremento que o Náutico projeta na folha de 2025 começa pela presença no mata-mata nacional, mas não se limita a isso. “Saindo na primeira fase, o valor não seria significativo, mas se avançarmos até as oitavas, por exemplo, aí teríamos um aumento interessante, assim como em caso de avanço na Copa do Nordeste”, ressaltou Granja.

Para 2024, o Náutico renovou com o lateral-esquerdo Luiz Paulo, os volantes Sousa e Marco Antônio, os meias Renato e Patrick Alan, além dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Além disso, tem outras peças da base e atletas que estavam em recuperação de lesão (caso de Igor Pereira).

O Náutico projeta iniciar a pré-temporada no dia 20 de novembro. Na próxima semana, o técnico Marquinhos Santos desembarca no Recife para ser apresentado oficialmente e iniciar os trabalhos no clube, focando as atenções nos futuros reforços.

Veja também

Futsal Em jogo dramático, Brasil supera Ucrânia e avança à final da Copa do Mundo de Futsal