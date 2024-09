A- A+

Futebol Inspiração ao Náutico? Veja como foi o acesso do Juventude à Série B com Marquinhos Santos Treinador tenta repetir o feito obtido em 2019, pelo clube gaúcho, agora em 2025, pelo Timbu

O ano de 2019 traz boas recordações ao Náutico. Foi nesta temporada que o clube obteve o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, levantou o primeiro título nacional, da Série C. Quem também subiu de divisão à época foi o Juventude. Equipe que era comandada por Marquinhos Santos, novo treinador do Timbu. Para 2025, os alvirrubros torcem para o técnico repetir o mesmo feito, agora vestindo vermelho e branco.

Como foi?

Marquinhos Santos foi contratado no dia 11 de março de 2019 pelo Juventude. No Gauchão, caiu nas quartas de final para o Grêmio. Na Copa do Brasil, chegou até a quarta fase, também sendo eliminado pelo tricolor gaúcho.

Na Série C, o Juventude estava no Grupo B. Na primeira fase, a equipe terminou em segundo, com sete vitórias, sete empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 51,9%. Suficiente para avançar ao mata-mata (à época, a competição ainda não tinha o modelo atual de dois quadrangulares).

Nas quartas de final, o Juventude garantiu o acesso ao passar pelo Imperatriz-MA. Os gaúchos empataram em 0x0 no Maranhão e golearam por 4x0 em Caxias do Sul.

Nas semifinais, o Juventude encontrou justamente o Náutico. Foram duas vitórias por 2x1 para cada lado, mas os alvirrubros levaram a melhor nas penalidades e conquistaram a vaga na decisão.

Empréstimo

Após o término da Série C, Marquinhos Santos foi emprestado para a Chapecoense, comandando o time na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador voltou ao Alfredo Jaconi no início de 2020, mas foi demitido em março após início ruim no Estadual.

