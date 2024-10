Recuperado de lesão, Igor Pereira projeta retorno ao Náutico em 2025

A- A+

Um 2025 diferente de 2024. É assim que o volante Igor Pereira planeja a temporada seguinte. O atleta não entra em campo desde o dia 10 de fevereiro, contra o Maranhão, na Copa do Nordeste, quando teve uma lesão no joelho direito e precisou fazer uma cirurgia para reconstrução do ligamento colateral medial e reparo meniscal.

“Comecei a temporada tendo a lesão. Voltei faltando um mês para acabar a Série C, então não tive tempo para recuperar meu espaço e jogar. Por isso, eu acho que vai ser muito importante essa pré-temporada para começar do zero e treinar tudo igual para conquistar o grande objetivo, que é o acesso”, afirmou o jogador.

Ao todo, o jogador fez apenas seis partidas em 2024, sendo titular em apenas dois jogos. Para 2025, além dele, o Náutico também garantiu outros nomes para a posição de volante, casos de Sousa e Marco Antônio. Todos sob o comando do técnico Marquinhos Santos. Profissional que Igor tem uma história curiosa.

“A minha estreia do profissional, quando eu estava no Internacional, foi contra um clube em que estava Marquinhos Santos. Sempre quando um treinador, a gente procura informações de quem já trabalhou com ele. O que me passaram sobre ele foi positivo, de ser um treinador extremamente ofensivo, que gosta da posse de bola. A gente tem que propor o jogo ano que vem para buscar a vitória a todo custo. Tenho certeza que as coisas vão dar certo aqui também”, frisou.

