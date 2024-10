Outubro rosa: Náutico realiza ação de prevenção e cuidado para mulheres

A- A+

O Náutico realiza, nesta sexta (4), em conjunto com a Prefeitura do Recife e outros parceiros, uma ação de prevenção e cuidado para mulheres. O evento é mais uma etapa do protocolo “Náutico Delas” e acontecerá no salão social do estádio dos Aflitos, das 8h às 17h.

A ação, que integra o Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama, contará com um mamógrafo móvel para realização de exames, palestras e atividades voltadas para mulheres, além de sorteio de camisas oficiais.

A mamografia é exclusiva para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que residam em qualquer bairro do Recife. Quem comparecer ao evento deverá apresentar comprovante de residência, documento com foto e cartão do SUS.

