Sport Sport: Pepa exalta entrega de Coutinho durante período de seca: "trabalhou até a exaustão" Camisa 9 brilhou contra o Novorizontino com um gol e uma assistência, após dois meses sem balançar as redes

Foram dois meses de jejum até Gustavo Coutinho voltar a celebrar um gol com a camisa do Sport, na vitória do time sobre o Novorizontino, na última sexta-feira (11). Um tento que espanta as críticas do torcedor e faz o Leão ganhar um 'reforço' caseiro na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após a boa atuação do camisa 9 em Novo Horizonte, o técnico Pepa fez questão de elogiar a entrega de Coutinho, mesmo no período em que o atacante esteve em baixa.

Foram dez partidas sem balançar as redes, com direito a pênalti perdido contra o Goiás. No interior paulista, além do gol, o centroavante rubro-negro contribuiu com uma assistência para Barletta.

"Não é fácil falar individualmente. Eu colocaria todos a um nível alto de dedicação, entrega, de tudo. O Coutinho merece apoio da nossa parte. Acabou que foi feliz com um grande gol, deu uma assistência, segurou a bola, deu tempo ao ataque, fez um jogaço", pontuou o treinador.

"Lembro que depois daquele pênalti perdido, falei que aqui ninguém deixava ninguém. Ele sempre foi o mesmo, humilde, trabalhador. Tanto dele, como de Zé Roberto, não exijo gols, exijo trabalho e ele trabalhou muito até a exaustão", seguiu Pepa.

Os gols da vitória! Chico, Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta em ação! pic.twitter.com/MqAFcuKRv6 — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 12, 2024

Coutinho foi titular diante do Novorizontino, porque Zé Roberto estava suspenso da partida pelo acúmulo de cartões amarelos. Com o tento fora de casa, o atacante Rubro-negro chegou aos sete gols na Segundona e voltou à artilharia da equipe no certame - ao lado do colega de ataque e de Fabricio Domínguez.

Nesta quarta-feira (16), seja com Gustavo Coutinho entre os tiulares ou de volta ao banco de reservas, o Sport entra em campo para receber o Operário-PR, em confronto atrasado da 16ª rodada. O duelo acontece às 21h30, no primeiro de três jogos seguidos do clube na Ilha do Retiro.

