Sport Técnico do Sport exalta inteligência do time em vitória sobre Novorizontino Segundo Pepa, jogadores foram briosos e poderiam ter feito mais gols no interior de São Paulo



Desde que desembarcou na Ilha do Retiro há um mês e meio, o técnico Pepa não sabe o que é perder no comando do Sport. Nesta sexta-feira (11), o treinador exaltou seus comandados após vencerem o líder Novorizontino e se consolidar de vez no G4 da Série B do Brasileiro.

"Há muita coisa para falar do jogo em vários fatores. O mais importante são os três pontos, a forma como conseguimos e dar os parabéns à equipe. Foram briosos, inteligentes na estratégia adotada", iniciou o português.

"Depois, é o que digo: tem jogadores nesta equipe que a qualquer momento descobrem o último passe e foi um prazer enorme desfrutar deste jogo. Foi muito difícil".

Após sofrer com o ímpeto dos donos da casa, o Sport chegou pela primeira vez com perigo apenas aos 37 minutos, em lance que culminou no gol de Chico. Quatro minutos depois, foi a vez de Gustavo Coutinho aproveitar bela assistência de Lucas Lima para ampliar.

Na segunda etapa, depois de ver Marlon diminuir de pênalti, o Leão decretou a vitória com Barletta, após lambança do goleiro Jordi. Diante dos cenários, Pepa ressaltou a tranquilidade do time para lidar com os momentos de adversidades no confronto.

"O Novorizontino é uma equipe que joga de forma direta, principalmente com as bolas na área. Conseguimos eliminar esse fator com inteligência. No início do jogo não foi fácil, o que é normal, diante de uma equipe intensa. Quando colocamos a bola no gramado, nos sentimos confiantes e encontramos o que pretendíamos fazendo os gols", pontuou.

"No segundo tempo, sabíamos que a capacidade de entrega deles seria maior. Tomamos o gol, mas a equipe teve tranquilidade, soube se defender e, com naturalidade, marcamos. Diante das características dos jogadores, poderíamos ter feito mais gols", seguiu.

Com os três pontos conquistados em Novo Horizonte, o Sport chegou aos 53 e se manteve na terceira posição. No entanto, diminuiu para apenas um ponto a diferença para o líder Tigre. Na quarta-feira (16), o Rubro-negro recebe o Operário-PR, em duelo atrasado da 16ª rodada, na Ilha do Retiro, às 21h30.

