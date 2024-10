A- A+

Sport "Importante para nossa caminhada", diz Chico sobre vitória do Sport contra Novorizontino Zagueiro foi o autor do gol que abriu os caminhos para o Leão vencer o Tigre, em São Paulo

Autor do gol que abriu os caminhos para a vitória do Sport sobre o Novorizontino, nesta sexta-feira (11), o zagueiro Chico celebrou o importante resultado obtido no interior paulista.

Ex-atleta do clube paulista, o defensor relembrou sua passagem pelo Tigre no início da temporada, mas exaltou o triunfo que colocou o Leão na briga pelo título da Série B.

"Eu tenho vários amigos aqui, saí com as portas abertas. Hoje fui feliz em dar essa vitória ao Sport, são pontos importantes para a nossa caminhada", pontuou.

Já virando a página para a sequência da competição, Chico também fez questão de convocar a torcida para o próximo compromisso do clube, diante do Operário-PR, na quarta-feira, na Ilha do Retiro. Será o primeiro de três jogos seguidos do Rubro-negro no Recife.

"Vamos trabalhar, vamos para o próximo passo. Que a torcida esteja junto da gente na Ilha para fazer um grande jogo na quarta e se consolidar ainda mais no G4", enfatizou.

A vitória sobre o Novorizontino fez o Sport chegar ao nono jogo de invencibilidade na Segundona. Apesar de manter a terceira posição, o time de Pepa chegou aos 53 pontos, ficando apenas um atrás da equipe paulista, que ainda lidera o certame.

