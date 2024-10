A- A+

Sport x Botafogo-SP: CBF altera horário da partida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma alteração no horário da partida entre Sport e Botafogo-SP, válida pela 32ª rodada da Série B, marcada para o dia 20 de outubro, na Ilha do Retiro. Inicialmente agendada para as 18h30, o confronto agora iniciará às 19h30.

O motivo da alteração, conforme informado no site da entidade, é um ajuste na grade de programação da detentora dos direitos de transmissão.

O duelo será o segundo da sequência de três jogos que o Sport fará na Ilha do Retiro. Na quarta-feira (16), o Leão enfrenta o Operário, às 21h30, em jogo adiado pela 16ª rodada do campeonato.

Pela 33ª rodada, o Sport irá encarar o Guarani, no dia 24, às 21h30, também na Ilha do Retiro.

Sport na Série B

Nesta sexta (11), o Sport entra em campo contra o Novorizontino, às 18h30, fora de casa. Atualmente, o Leão ocupa a terceira posição na tabela, com 50 pontos conquistados.

