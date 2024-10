Wellington Silva pede "sabedoria" ao Sport contra Novorizontino

A- A+

Herói da vitória do Sport sobre o Ceará, na partida que marcou o retorno do clube à Ilha do Retiro, na última segunda-feira (7), o atacante Wellington Silva já está totalmente focado no próximo compromisso do clube. Nesta sexta-feira (11), o Leão tem duro confronto contra o líder da Série B. Às 18h30, visita o Novorizontino, pela 31ª rodada.

De acordo com o atleta rubro-negro, a ideia é que o time siga se impondo nos jogos, independente de quem for o adversário pela frente.

"O Sport é time grande, e time grande joga para vencer. Neste jogo não será diferente. Temos que saber o momento de sofrer, porque ninguém ataca 90 minutos sem parar. A gente sabe que em algum momento da partida eles vão estar nos pressionando, atacando. Temos que ter sabedoria", pontuou o jogador.

Contra o Ceará, por exemplo, o gol da vitória por 2x1 saiu em um momento que o clube teve paciência para trabalhar a jogada, apesar do ponteiro marcar 48 do segundo tempo. Segundo Wellington, a calma pode ser determinante para o Sport conseguir mais um triunfo na Segundona.

"Nosso time tem muita qualidade, jogadores que podem desequilibrar em qualquer momento. Então, quando tivermos a bola, temos que manter a calma e a tranquilidade para fazer o que temos feito. Desta maneira, vai dar tudo certo", salientou.

Terceiro colocado, com 50 pontos, o Sport tem a possibilidade de diminuir para apenas um a desvantagem para o Novorizontino, caso triunfe no Jorge Ismael de Biasi, nesta sexta. O time paulista está invicto há cinco meses em seu estádio. O último revés foi para o Ceará, em maio.

Veja também

Liga das Nações Liga das Nações: Itália empata com Bélgica, França goleia e Inglaterra perde em casa