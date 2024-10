A- A+

SÉRIE B Sport é o segundo time da Série B com mais probabilidade de ser campeão, diz UFMG; confira Departamento de Matemática da universidade coloca Sport com 23,5% de chance de levantar a taça da competição nacional

Restando apenas oito rodadas para o fim da Segundona - nove para o Sport, que tem um jogo a cumprir diante do Operário, na Ilha do Retiro -, a competição segue acirrada com nove pontos separando o líder Novorizontino, com 54 pontos, do 7º colocado, Ceará, com 45 pontos.

Sendo o único time da divisão que não foi derrotado no retrospecto dos últimos cinco embates, o Leão segue com uma invencibilidade de oito partidas desde a chegada do treinador Pepa.

Com o português no comando, são quatro vitórias e mais três empates somados, conquistando, assim, 15 pontos nos sete jogos disputados com a nova comissão. Detalhe que, na maior parte desses resultados, o time da Praça da Bandeira não foi vazado.

Assim, o Rubro-negro chegou a alcançar a terceira colocação e se coloca a quatro pontos do líder Novorizontino, com o qual fará seu próximo duelo, em Novo Horizonte, nesta sexta-feira (11), às 18h30 (horário de Brasília).

Com uma vitória no interior paulista, o time pernambucano ficaria a um ponto do Tigre do Vale e, em seguida, parte para uma sequência de três jogos consecutivos na Ilha do Retiro: paga o jogo atrasado, contra o Operário, em uma quarta-feira (16); joga contra o Botafogo-SP, no domingo (20); e fecha a trinca contra o Guarani, na quinta-feira (24).

Jogadores do Sport comemoram vitória com a torcida - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Na projeção estatística do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o favorito para levantar o caneco é justamente o aurinegro, atual primeiro colocado da competição e que segue invicto em seus domínios há cinco meses. A última derorta do time comandado por Eduardo Baptista foi justamente para o Ceará, último adversário do Sport.

Veja as probabilidades de todas as equipes ainda com chances matemáticas de alcançarem o topo da classificação até a 38ª rodada:

1º) Novorizontino - 38,9%

2º) Sport - 23,5%

3º) Santos - 22%

4º) Mirassol - 10,1%

5º) Vila Nova - 3,3%

6º) América-MG - 1,1%

7º) Ceará - 0,57%

8º) Operário - 0,26%

9º) Amazonas - quase 0%

10º) Goiás - quase 0%

11º) Avaí - quase 0%

12º) Coritiba - quase 0%

